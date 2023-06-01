Тертель пугает Лукашенко «боевыми группами» из Украины, Польши, Литвы и Чехии 7 1.06.2023, 12:53

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Диктатора окружили по всему «периметру».

Беларусь усилила контроль по периметру границы с целью «фильтрации контингента». Об этом сегодня заявил председатель КГБ Иван Тертель.

«Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси», – сказал он, передает БелТА.

Тертель добавил, что якобы получает информацию о «реальных планах боевых групп, сформированных на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии и других стран».

Тертель также отметил, что «эскалация нарастает».

Ранее СМИ писали о более тщательных досмотрах при пересечении границы Беларуси со странами ЕС. Также недавно был восстановлен контроль на границе с Россией.