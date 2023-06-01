Здание путинской администрации в Шебекино разрушено залпами из «Градов»1
- 1.06.2023, 13:01
- 3,132
Российские добровольцы наступают на город.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уверяет, что город Шебекино обстреляли снарядами из «Града».
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
«Разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется», - отметил российский чиновник.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».