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Здание путинской администрации в Шебекино разрушено залпами из «Градов»

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  • 1.06.2023, 13:01
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Здание путинской администрации в Шебекино разрушено залпами из «Градов»

Российские добровольцы наступают на город.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уверяет, что город Шебекино обстреляли снарядами из «Града».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

«Разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется», - отметил российский чиновник.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».

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