Здание путинской администрации в Шебекино разрушено залпами из «Градов» 1 1.06.2023, 13:01

3,132

Российские добровольцы наступают на город.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уверяет, что город Шебекино обстреляли снарядами из «Града».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

«Разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется», - отметил российский чиновник.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».