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Ученые: Муравьи могут строить ориентиры, обозначая дорогу домой

  • 1.06.2023, 13:36
Ученые: Муравьи могут строить ориентиры, обозначая дорогу домой

Живущим в пустыне насекомым приходится проходить особенно большие расстояния в поисках пищи. 

Муравьи Cataglyphis fortis живут в Сахаре. Пищи там мало, и в поисках им приходится удаляться на большое расстояние от гнезда, пишет Naked science.

При этом пустынный и плоский ландшафт часто лишен каких-либо естественных ориентиров. В результате у муравьев развились весьма необычные способности навигации. Например, для выбора направления они периодически сверяются с положением Солнца, а чтобы отслеживать дистанцию, считают свои шаги.

Но если и этого недостаточно, C. fortis могут ориентироваться по невысоким холмикам, которые возводят сами для обозначения входов в свои подземные гнезда. Такое уникальное поведение обнаружили германские биологи из Института химической экологии Общества Макса Планка. Статья Маркуса Кнадена (Markus Knaden) и его коллег опубликована в журнале Current Biology.

Сперва ученые обратили внимание на разную высоту холмиков, которые муравьи возводят на поверхности, над подземными муравейниками. Рассмотрев холмики у 16 гнезд, биологи заметили: те из них, что находятся ближе к краю, поднимаются всего на несколько миллиметров, но по мере приближения к центру могут достигать нескольких десятков сантиметров.

Чтобы выяснить, для чего C. fortis тратят силы на эти сооружения, исследователи проследили за их походами в поисках пищи. Оказалось, эти вылазки крайне тяжелы и опасны. В некоторых случаях муравьи проходили больше двух километров, при этом до 20 процентов насекомых погибали под жарким солнцем, так и не найдя дорогу домой. Но после того как ученые разрушили холмики у некоторых муравейников, смертность муравьев резко возрастала — на 250-400 процентов.

Обнаружив разрушения, муравьи тут же принимались за работу и быстро восстанавливали свои искусственные ориентиры. Если же их снабжали достойной заменой (для этого биологи ставили у гнезда черные цилиндры разной высоты), никакого строительства не производилось. Муравьи не тратили силы и ресурсы на эту довольно непростую для них задачу.

Остается загадкой, как именно насекомые определяют, что холмики-«маячки» следует выстроить заново. Возможно, такое поведение стимулирует именно повышенная смертность рабочих, которые уходят из гнезда на поиски пищи.

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