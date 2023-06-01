На Чукотке яйца начали продавать по паспорту 4 1.06.2023, 13:39

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В этом регионе РФ начался дефицит.

Жители Чукотки пожаловались на дефицит куриных яиц. В Билибинском районе округа на руки дают не больше десятка, при этом продажа производится только по паспорту, сообщил врио главы региона РФ Владислав Кузнецов, пишет The Moscow Times.

«Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту — подход, как в 90-х годах!», — рассказал он.

В городе живут порядка 5500 человек — это 10% от всего населения Чукотки. Яйца сюда привозят из Анадыря, который находится в 600 километрах. Кузнецов поручил «быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности».

Он также добавил, что сейчас там строится птицефабрика. Однако чтобы запустить ее в этом году, нужно просубсидировать закупку комбикорма. Вопрос обсудят на заседании окружного правительства.

Жители Билибино регулярно сообщают о проблемах с поставками яиц. Так, в феврале за этим продуктом, который входит в список социально значимых, стояли большие очереди. В апреле перед Пасхой десяток яиц из Магадана стоил 600 российских рублей. В конце мая жители рассказали, что продажа яиц в одном из магазинов началась в 17:00, а через 20 минут они уже закончились. Люди возмущены ценами и на другие продукты — например, килограмм местных огурцов в Билибино стоит 800 рублей.

В конце 2022 года власти Чукотки сообщали, что в регионе работают шесть птицеводческих предприятий с общим объемом производства 5,4 млн яиц. Основным поставщиком является птицефабрика «Северная», расположенная в Анадыре. Многие продукты доставляют на Чукотку самолетом либо по морскому пути в период навигации.

После инспекции Билибино Кузнецов отметил, что большинство проблем здесь «не решались десятилетиями». Люди не удовлетворены количеством и качеством медицинских услуг, жалуются на незаконные свалки, сбросы в реки и на то, что «весь город в черной пыли», а также на трудности с устройством на работу из-за вахтовиков.

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