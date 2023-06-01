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Российские добровольцы уничтожили вражеские топливозаправщики на заводе «Монокристалл» в Шебекино

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  • 1.06.2023, 14:52
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Российские добровольцы уничтожили вражеские топливозаправщики на заводе «Монокристалл» в Шебекино

Бои идут уже в черте города, ситуация развивается стремительно.

Российские добровольцы из «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и Легиона «Свобода России» продолжают второй этап наступательной операции в Белгородской области РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, российские добровольцы ведут бои уже в предместьях Шебекино.

Ситуация развивается стремительно - сам город находится под ударом, жители массового бегут из населенного пункта.

Стало известно, что российские добровольцы атаковали завод «Монокристалл» в Шебекино, где размещались вражеские топливозаправщики.

В результате точного попадания емкости топливом охватил пожар - кадры с беспилотника фиксируют черный густой дым и полное отсутствие пожарных расчетов российского МЧС.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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