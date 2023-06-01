Россия наградит лукашенковских шпионов 3 1.06.2023, 14:57

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Об этом заявил Тертель.

Сотрудники внешней разведки Беларуси получат награды от Российской Федерации. Об этом заявил сегодня глава КГБ Иван Тертель, сообщает БелТА.

Он отказался рассказать, за что именно Россия наградит белорусских разведчиков, но заявил, что беларусские спецслужбы передают информацию российским.

«Вы должны понимать ограниченность, закрытость нашей работы. Мы эту работу проводим, мы владеем информацией. Я сказал бы так: мы даже подсказываем нашим российским друзьям и коллегам, передаем и добываем определенную информацию. Сегодня в благодарность (не буду раскрывать, за что) ряд офицеров нашей внешней разведки будут награждены наградами Российской Федерации. Тема закрытая, поэтому я не скажу, но она связана со многими вопросами», – заявил Тертель.

Сегодня на встрече глав спецслужб стран СНГ с Лукашенко Тертель пугал диктатора «боевыми отрядами» из Украины и стран ЕС.

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