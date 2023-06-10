Контрнаступление ВСУ: россияне бегут с первой линии обороны на Запорожье
- 10.06.2023, 8:13
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Врага обратила в бегство 37-я бригада морской пехоты
В сети появилось видео прорыва первой линии обороны российских оккупантов на Запорожском направлении. Всего, по данным Института изучения войны, в эти дни ВСУ атаковали врага на трех участках фронта.
Видео опубликовала 37-я отдельная бригада морской пехоты. «Смотрите, убегают из леса», - комментирует один из военных.
На видео группа оккупантов из более 20 человек покидает позиции через лесополосу. В то же время украинские защитники призывают еще больше «накрывать» врага и анонсируют «хороший урожай».