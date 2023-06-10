В Донецке вспыхнул бунт, который скрывают от ФСБ 10.06.2023, 9:01

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Партизаны готовятся «нанести визит» главарю «ДНР» Пушилину.

Чем больше у ВСУ успехов на фронте в Донецкой области и чем ближе защитники Украины к оккупированному областному центру, тем активнее в городе проукраинские настроения.

В оккупированном Донецке работники российского ФСБ арестовали 16-летнего учащегося местного лицея за фото с изображением флага формирования «ДНР» с крестом гитлеровской Германии и надписью «Донецкий Рейх».

Как пишет ТГ-канал «Вольнодумец», этот случай не единичный в областном центре, который выживает в оккупации уже 9 лет. Периодически на остановках общественного транспорта появляются наклейки сине-желтого цвета.

В разных районах на зданиях школ и на жилых домах появляются надписи «Донецьк – Україна!». Пассажиры находят в общественном транспорте листочки с надписями: «Оккупанты убирайтесь!».

А иногда в Донецке и соседних городах по наводкам патриотов горят склады российских захватчиков. Однако оккупационные «власти» все эти факты скрывают.

«По словам работников УЖКХ, им дано указание немедленно срывать любые листовки и закрашивать надписи, носящие антироссийский характер. Поэтому пока население проснется, коммунальщики уже все убирают. При этом в большинстве случаев не сообщают даже ФСБ – меньше проблем!» – пишут авторы ТГ-канала.

Тем не менее с активизацией боев вокруг Донецка патриотические украинские силы начинают активнее проявлять себя, а партизаны готовятся прийти в гости к главарю «ДНР» Пушилину.

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