Британская разведка: ВСУ прорвали первую линию российской обороны 10.06.2023, 10:17

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Войска РФ отступают и несут большие потери из-за собственных минных полей.

За последние двое суток значительные украинские операции проводились в нескольких секторах восточной и южной Украины.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

«На некоторых участках ВСУ, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. В других районах украинский прогресс был медленнее», - указали британские аналитики.

При этом, в британской разведке отметили, что действия российских оккупантов действия неоднозначны. Некоторые подразделения, вероятно, проводят маневренные оборонительные операции, в то время как другие в некотором беспорядке покидали свои позиции на фоне участившихсся сообщений о потерях российских войск при отступлении из-за своих же минных полей.

«Российские ВВС проявляли необычайную активность над югом Украины, где воздушное пространство более безопасно для оккупантов, чем в других частях страны. Однако остается неясным, были ли эффективными тактические авиаудары», - отметили аналитики.

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