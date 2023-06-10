Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ 2 10.06.2023, 16:02

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По его словам, украинские военные настроены позитивно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, а украинские военные настроены положительно.

Как сообщает «Униан», об этом Зеленский заявил на брифинге.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, что в соцсетях и СМИ появилось много информации о начале контрнаступления, а также, что об этом заявил президент РФ Путин, Зеленский отметил:

- Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось... контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Доверять надо нашим военным и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений... все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте.

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