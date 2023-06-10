Британский маршал авиации выделил три цели контрнаступления ВСУ 10.06.2023, 20:52

На фронте в Украине идут активные бои с оккупантами.

Украинское контрнаступление, похоже, началось с контратак, но у них пока «смешанный» прогресс, заявил в эфире Sky News (перевод - «Униан») вице-маршал авиации Британии в отставке, аналитик Шон Белл. То, что происходит на фронте, эксперт назвал пока «увертюрой».

Белл объясняет, что есть три цели, которые Киев, вероятно, захочет достичь своим контрнаступлением. Во-первых, украинцы не должны проиграть, начал он.

По его словам, украинские военные захотят оттеснить силы России и добиться устойчивого прогресса, а также попытаются пробить российскую оборону. «Мы можем ожидать довольно ожесточенные бои на линии фронта в ближайшие дни и недели», - добавляет он.

Отметим, чо 8 июня издание The Washington Post заявило о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. В Минобороны Украины ограничились комментарием, что оккупантов вынудили на этом участке фронта перейти к активной обороне.

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