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ВСУ прицельным огнем разгромили колонну российской техники в Запорожской области

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  • 11.06.2023, 9:16
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ВСУ прицельным огнем разгромили колонну российской техники в Запорожской области

Ликвидировано крупное скопление воздушно-десантных войск РФ.

Силы обороны Украины уничтожили колонну российской техники на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщили источники «Украинской правды» в разведке.

«На сегодня оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже, вроде бы, в собственном тылу. В поселке Заветное Каменско-Днепровского района Запорожской области колонна военной техники 83 бригады воздушно-десантных войск РФ попала под прицельный огонь украинских защитников».

По данным источников УП, в результате обстрела оккупанты потеряли три артиллерийские системы, два топливозаправщика и восемь единиц различной техники.

«Среди них - грузовик с боекомплектом, который напоследок устроил настоящий салют. Освобождение наших территорий продолжается», - добавляют разведчики.

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