ВСУ прицельным огнем разгромили колонну российской техники в Запорожской области

ВСУ прицельным огнем разгромили колонну российской техники в Запорожской области1
- 11.06.2023, 9:16
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Ликвидировано крупное скопление воздушно-десантных войск РФ.
Силы обороны Украины уничтожили колонну российской техники на оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщили источники «Украинской правды» в разведке.
«На сегодня оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже, вроде бы, в собственном тылу. В поселке Заветное Каменско-Днепровского района Запорожской области колонна военной техники 83 бригады воздушно-десантных войск РФ попала под прицельный огонь украинских защитников».
знищення ворожої техніки в Запорізькій області.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 10, 2023
відео, надане УП розвідкою.
епізод 1 pic.twitter.com/UjudfGuQjz
По данным источников УП, в результате обстрела оккупанты потеряли три артиллерийские системы, два топливозаправщика и восемь единиц различной техники.
«Среди них - грузовик с боекомплектом, который напоследок устроил настоящий салют. Освобождение наших территорий продолжается», - добавляют разведчики.
салют БК знищеної колони ворога в Запорізькій області.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 10, 2023
відео, надане УП розвідкою
епізод 2 pic.twitter.com/dofaTlkqm5