Наступление в Запорожской области: ВСУ «срезают» стратегический выступ 2 11.06.2023, 11:28

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Россия близка к потере сухопутного коридора в Крым.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ наступают на Запорожском направлении в районе Орехова. По ее словам, продолжались бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении.

Район Великой Новоселки – это «веремеевский выступ» между Гуляйполем и Угледаром. Туда в свое время подошли россияне.

Об этом «24 каналу» заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Этот выступ сам просится его срезать. То есть ударить по флангам и срезать этот выступ, освободить юг Великой Новоселки и выровнять фронт как минимум по линии Гуляйполе – Угледар», – сказал Свитан.

Направление из-под Орехова в сторону Токмака на Мелитополь, считает военный эксперт, – одно из основных направлений украинских войск. О нем говорят как минимум пол года, а готовность там наступать была еще в прошлом году. Однако тогда деоккупировали Купянск на Харьковщине.

Стратегическая задача ВСУ

«Сейчас есть возможность выполнить ту же задачу – выдвинуться в сторону Токмака. Далее на Мелитополь и пересечь сухопутный коридор – это одна из стратегических задач – сухопутный коридор в Крым из России», – считает летчик-инструктор.

Самое короткое расстояние между Ореховым и Мелитополем – около 85 километров. А поскольку это самое короткое расстояние для выхода на сухопутный коридор, это одно из приоритетных направлений, которое сейчас прорабатывают украинские батальоны тактических групп.

«Усиленные батальоны с помощью достаточного количества силы и средств, выделенных пока на эту атаку», – предположил полковник ВСУ в запасе.

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