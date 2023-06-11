ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области 2 11.06.2023, 12:56

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От взятых в плен военных РФ получена важная информация.

Украинские военные заявили об освобождении населенного пункта Благодатное Донецкой области от оккупации. Также удалось взять в плен российских военных и получить от них ценную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Стоит заметить, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока никак не комментировал информацию.

«Славные воины 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска неудержимых росомах», - пишет пресс-служба бригады.

Отмечается, что во время операции украинским воинам удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Согласно сообщениям в СМИ, с 5 июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление на нескольких участках фронта.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ ведут контрнаступательные действия. По его словам, военные командующие на фронте «настроены положительно».

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