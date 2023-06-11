ВСУ прорвали Запорожский фронт на 7 км: россияне бегут, бросая села
- 11.06.2023, 13:11
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Оккупанты отступили из поселков Нескучное и Благодатное.
Западные аналитики сообщают о прорыве ВСУ вглубь российских позиций на Запорожском направлении фронта.
Украинские подразделения совершили прорыв в районе Времьевского выступа на Запорожском направлении фронта, создав угрозу окружения российских войск и вынудив их без боя сдать села Нескучное и Благодатное, передает dialog.ua.
Как сообщил российский ТГ-канал «Рыбарь», в районе Времьевского выступа штурмовые группы ВСУ из 23-й и 31-й отдельных механизированных бригад, а также морпехи 37-й бригады возобновили атаки на российские позиции.
Бои идут в районе села Урожайное, на рубеже Новодаровка - Новоселка, также ВСУ пробуют подойти к Новодонецкому.
Автор считает, что так украинская армия пытается вклиниться в тыл российским войскам на Времьевском выступе, «судя по практически синхронной атаке на Урожайное и со стороны Великой Новоселки».
По информации российских Z-военкоров, в результате в районе Времьевского выступа ВСУ удалось «практически без боя» занять села Нескучное и Благодатное - формирование «ДНР» «Каскад» отступило из-за угрозы попадания в окружение.
Аналитик OSINTdefender подтвердил, что российские войска сдали Нескучное, отступив.
Аналитик OSINTtechnical в качестве подтверждения прорыва показал видео с украинской техникой, передвигающейся по окрестностям Благодатного. По его оценке, украинские войска зашли на 7 км в тыл к российским войскам.
Военный исследователь Роб Ли при этом отметил, что основная линия обороны проходит в районе села Урожайное, что в 5 км от Благодатного, отбитого ВСУ.
Утром 11 июня российский канал WarGonzo сообщил о продвижении украинских войск и в другом районе Запорожского направления – на линии Каменское - Пятихатки, назвав новости «тревожными».
Канал опубликовал видео с украинскими техникой и пехотой, снятое из района поселка Жеребянки, и сделал вывод, что село Лобковое окончательно перешло из серой зоны под контроль ВСУ.
Волонтеры OSINT-проекта GeoConfirmed подтвердили присутствие в районе Лобкового, геолоцировав место на видео с украинскими военными.
Освобождение Лобкового уже частично отражено на карте Института изучения войны (ISW).
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу впервые подтвердил контрнаступление Украины.
В тот же день британская разведка сообщила, что украинская армия за последние 48 часов прорвала первую линию российской обороны в нескольких направлениях. По данным спецслужбы, часть российских сил оборонялась, другие отступали в некотором беспорядке.
ISW на основе доступной публично информации сделал вывод, что украинские войска наступают как минимум на четырех участках фронта и добились успехов в районе Бахмута и в западной части Донецкой области.