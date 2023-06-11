ВСУ прорвали две линии обороны РФ и оказались на полпути к Мариуполю 2 11.06.2023, 13:49

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Темпы контрнаступления превзошли ожидания экспертов.

В Запорожской и Донецкой областях Украины продолжается контрнаступление ВСУ.

Эксперты на основании публикуемых с линии столкновений видео и фото выяснили, как далеко продвинулись украинские бригады. Оценки западных и российских специалистов резко разошлись.

Австрийский эксперт Том Купер 11 июня сообщил, что за последние дни южный фланг украинского наступления продвинулся до населенного пункта Красная поляна (для ориентировки: это примерно на полпути к Мариуполю).

Том Купер посоветовал подождать всем 3-4 дня до официального подтверждения. «Конечно, по стандартам социальных сетей, «ничего не произошло, пока не подтверждено фотографиями и видео». Поэтому давайте останемся (крайне) осторожными и терпеливыми (еще на 3-4 дня) и просто покажем прилагаемый кадр из видео, на котором видно, как выжившие бойцы 291-го гвардейского мотострелкового полка (ВС РФ) бегут в направлении Старомайорска», — попросил он.

«И не игнорируйте тот факт, что это означает частичный крах 1-й линии и проникновение во 2-ю линию российской обороны (и это на одном из их наиболее защищенных секторов)», — сделал вывод австрийский военный эксперт. По его словам, что-то подобное произошло и на участке фронта в районе Угледара.

«Это может показаться циничным, но с этой точки зрения широко разрекламированные «тяжелые потери» (в технике, а не в войсках) трех украинских бригад во время «прорывной части операции» — сослужили свою службу», — напомнил Том Купер.

Donetsk Oblast, a Ukrainian FPV loitering munition chases down a Russian Bukhanka. pic.twitter.com/61FrmTPKkB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 9, 2023

А свою очередь, эксперты Tendar, отслеживающие и геолоцирующие видео и фото с фронта, сообщили, что «почти вся передовая линия обороны российской армии в районе Великой Новоселки протяженностью около 20 км была уничтожена».

«Украинские войска освободили Нескучное и Новодонецкое. Основываясь на видеозаписях с российского беспилотника, мы знаем, что украинские войска уже действуют дальше на юг, отбивая атаки российских войск в Сторожево и небольшой деревне Благодатное, расположенной неподалеку», — сообщили там.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ходе контрнаступления ВСУ прорвали Запорожский фронт на 7 км и освободили населенные пункты Нескучное и Благодатное.

Российские воска спасаются бегством на этих участках.

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