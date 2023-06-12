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ВСУ освободили семь населенных пунктов

  • 12.06.2023, 21:08
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ВСУ освободили семь населенных пунктов

Силы обороны ведут наступательную операцию в Донецком и Таврическом оперативных районах.

Защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram в понедельник, 12 июня.

Маляр перечислила освобожденные населенные пункты:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное.

Силы обороны ведут наступательную операцию в Донецком и Таврическом оперативных районах. Площадь территории, которую взяли под контроль защитники Украины, — 90 квадратных километров.

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