ВСУ освободили семь населенных пунктов
- 12.06.2023, 21:08
- 2,356
Силы обороны ведут наступательную операцию в Донецком и Таврическом оперативных районах.
Защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram в понедельник, 12 июня.
Маляр перечислила освобожденные населенные пункты:
Лобковое;
Левадное;
Новодаровка;
Нескучное;
Сторожевое;
Макаровка;
Благодатное.
Силы обороны ведут наступательную операцию в Донецком и Таврическом оперативных районах. Площадь территории, которую взяли под контроль защитники Украины, — 90 квадратных километров.