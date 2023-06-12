В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси 2 12.06.2023, 23:37

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Режим Лукашенко ждут новые санкции.

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. Представители режима Александра Лукашенко тщетно пытались доказать участникам 111-й Международной конференции труда МОТ в Женеве, что «настоящие» профсоюзные деятели остаются на свободе.

Всем известно, что независимые профсоюзы в нашей стране разгромлены, а их руководители и активисты брошены за решетку, признаны политзаключенными.

Голосование по резолюции о применении к Беларуси 33-й статьи устава организации прошло 12 июня. Ее поддержал 301 делегат, против выступили только 54, а 108 воздержались.

Правительствам, представителям работодателей стран, входящих в МОТ, предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси.

Статья 33 Устава МОТ гласит: «В случае, если какой-либо член организации не выполнит в установленный срок рекомендации, если таковые имеются, содержащиеся в докладе Комиссии по расследованиям или в решении Международного суда, Административный совет может рекомендовать конференции такие действия, которые он сочтет целесообразными для обеспечения выполнения этих рекомендаций».

Международная организация труда (МОТ) — специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ является 187 государств.

Принятое решение может иметь результатом поддержку со стороны МОТ исключительных экономических санкций за невыполнение рекомендаций. Среди прочего это теоретически может вылиться в блокировку любого экспорта и фактического установления экономической блокады в отношении страны, нарушающей права работников.

Как и любая другая международная организация, тем более под эгидой ООН, МОТ совершенно не склонна к принципиальным и решительным действиям относительно диктаторских режимов и даже в самых безнадежных случаях пытается искать компромиссы и идти на уступки. Для принятия такой резолюции нужно переступить определенные красные линии. В случае белорусского режима таковыми стала расправа над независимыми профсоюзами, которые сейчас в Беларуси фактически ликвидированы, а их лидеры получили большие тюремные сроки, несмотря даже на свою достаточно умеренную позицию в условиях политического кризиса в стране.

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