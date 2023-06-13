У Tesla появился яркий и недорогой соперник 3 13.06.2023, 10:07

4,464

General Motors представили электромобиль с запасом хода 600 километров.

Опубликованы первые официальные фото Buick Electra E4. Презентация электрического кроссовера состоится в ближайшее время. Первые подробности новинки раскрыли на сайте General Motors.

Новый Buick Electra E4 станет более стильной и динамичной альтернативой электрокару Electra E5. Основным конкурентом кроссовера станет Tesla Model Y, причем модель от General Motors будет дешевле (30 000 — 40 000 долларов). Ее сборку наладят в Китае.

Электромобиль Buick Electra E4 — купе-кроссовер с элегантным дизайном. У него плавные формы кузова, покатая аркообразная крыша и спойлер на крыше. Выраженный «нос» сочетается с тоненькими диодными фарами, а дверные ручки выполнены выдвижными. В отделке активно использовали хром.

Кроссовер Buick Electra E4 построен на платформе Ultium как Chevrolet Equinox и Cadillac Lyriq. У него хорошая аэродинамика и низкий (0,287) коэффициент лобового сопротивления.

Размеры Buick Electra E4:

длина — 4818 мм;

ширина — 1912 мм;

высота — 1581 мм;

колесная база — 2954 мм.

В салоне Buick Electra E4 на передней панели установлен 30-дюймовый дисплей. Цвет подсветки можно изменять — доступны 120 разных оттенков. Оснащение включает панорамную крышу, навигацию и беспроводную зарядку для смартфонов.

Новый Buick Electra E4 предложат в переднеприводных версиях мощностью 204 и 245 л. с., а также в полноприводной 287-сильной модификации. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электромобиль Buick будет доступен с батареями на 68 и 80 кВт∙ч. Запас хода пока не разглашают, но у родственного Buick Electra E5 с такими же силовыми установками он составляет от 545 до 620 км. Более легкий (2160 кг) Electra E5 сможет проехать большее расстояние без подзарядки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».