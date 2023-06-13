ВСУ продвинулись в глубь российских позиций на Бердянском направлении 13.06.2023, 11:08

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Украинская армия добилась успехов на трех участках фронта.

Украинские военные имеют успехи на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях во время наступления. На всех трех за минувшие сутки продвинулись на сотни метров.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во вторник, 13 июня.

По его словам, в ходе ведения наступательной операции в Таврическом и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны за минувшие сутки продвинулись на Бердянском направлении от 500 метров до 1 километра, взяв под контроль площадь до 3 квадратных километров.

Также украинские бойцы продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении и имеют успех в районе Берховского водохранилища. Здесь за сутки продвинулись на 250 метров, а на Торецком направлении — на 200.

«Сейчас на направлениях, где наши войска в обороне, ни одной позиции не потеряно, российские оккупанты осуществляют активные артиллерийские обстрелы из всего спектра вооружения и наносят авиационные удары», — добавил Ковалев.

12 июня замминистра обороны Анна Маляр, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

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