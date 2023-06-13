Командование РФ в ловушке: генералы не могут определить направление главного удара ВСУ 13.06.2023, 12:51

4,550

Украинский Генштаб эффективно использует «туман войны».

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что продвижение украинских войск продолжается, но направление главного удара на широком Запорожском фронте противник определить не в состоянии.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«На Запорожском направлении продолжаются действия украинской армии. Два направления направлены на перспективу продвижения украинских войск на Мелитополь и два направления направлены на подготовку действий для продвижения группировки наших войск на Мариуполь. Сейчас противник не в состоянии определить, какое из этих направлений будет главным», - объяснил Згурец.

По словам эксперта, пока ни одна из сторон не использовала основные ударные силы в Запорожском направлении.

«Генштаб Украины эффективно оберегает этот туман войны, потому что продвижение украинских войск продолжается, но направление главного удара на широком Запорожском фронте противник определить не может. Часть российских подразделений пытается сдержать наше продвижение. Руководство РФ пытается опрокидывать резервы, ориентируясь на прогнозы боевых действий. Пока ни одна из сторон не использовала основные ударные силы в этом направлении», - подчеркнул Згурец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».