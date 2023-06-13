Андрей Санников: Безумный режим долго рыл яму, в которую теперь попадет 3 13.06.2023, 13:50

11,234

Андрей Санников

МОТ показала, что пришло время принимать жесткие решения.

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. К режиму Лукашенко будет применена Статья 33 Устава МОТ.

Правительствам, представителям работодателей стран, входящих в организацию, предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью для сайта Charter97.org рассказал, как данная резолюция ударит по режиму Лукашенко.

— На Международной конференции труда принята беспрецедентная резолюция, которая вводит в действие параграф 33 Устава Международной организации труда в отношении режима Лукашенко. Конференция — это высший законодательный орган, если так можно сказать. Уникальность этого органа в том, что туда входят представители правительств, работодателей и трудящихся — все три стороны трудового соглашения, которое обязаны заключать все государства-члены МОТ.

Резолюция была принята подавляющим большинством, 301 голос против 54. Это показатель, что Лукашенко в своей политике перешел уже все красные линии, пришло время принимать жесткие решения.

Статья 33 Устава Международной организации труда предполагает наложение санкций. Поскольку решение принято, это должно далее трансформироваться в решения национальных правительств, но не только их. Есть две стороны этого решения: наказание санкциями и поддержка независимого профсоюзного движения и трудящихся Беларуси, широкая международная солидарность.

Повторюсь, что это беспрецедентная резолюция, за сто лет только второй раз принимается такое решение. Первый раз оно было принято в отношении Мьянмы в 2000-м году, в связи с использованием принудительного труда. В отношении режима Лукашенко обоснованием этому стало отсутствие свободы ассоциаций, отсутствие свободы заключать трудовые договоры надлежащим образом. Это достаточно жесткое решение, которое будет иметь очень серьезные последствия.

— Как будет выглядеть процесс имплементации этих решений после принятой резолюции?

— Сейчас все будет зависеть от правительств. Повторюсь, если брать две стороны, о которых я упоминал, то правительства должны будут вводить еще более жесткие санкции, экономические санкции. Здесь уже речь не идет о каких-то персональных ограничениях, поскольку нарушаются права трудящихся. Обычно с этим борются экономическими санкциями.

Профсоюзы в демократических странах будут оказывать всяческую поддержку, во-первых, политзаключенным из числа лидеров независимых профсоюзов, которых, по-моему, по подсчетам самой МОТ насчитывается 40 человек в Беларуси. Я думаю, на самом деле их больше. Во-вторых, будет оказана поддержка лидерам независимого профсоюзного движения, которые сегодня вынуждены находиться за границей.

— Могут ли к давлению на режим теперь присоединиться, к примеру, страны Латинской Америки, Азии?

— Да, конечно, это решение как раз расширяет географию, поскольку несоблюдение резолюции МОТ влечет негативные последствия для тех стран, которые ее игнорируют.

Поэтому я ожидаю, что будет более всеобъемлющий режим санкций. Не стоит, конечно, ожидать присоединения к этим мерам отъявленных мерзавцев — России, Зимбабве, Венесуэлы, которые выступали в поддержку Беларуси. Но другие государства, особенно те, которые хотят развивать свои отношения со всем миром, с Западом прежде всего, должны будут присоединиться.

— Как вы считаете, может ли подобное решение в освобождении политзаключенных?

— Думаю, что да. На конференции много говорилось как раз о политзаключенных, прежде всего — о лидерах профсоюзов. Кстати, хочу напомнить предысторию, ведь не так внезапно было принято такое решение. МОТ известна тем, что всегда выступает за компромисс, за постепенные меры, малые шаги, попытки переговоров.

Эта вся история тянется с 2003-го года, когда была создана Комиссия по расследованию после ущемления прав профсоюзов. Когда даже Владимира Гончарика, который посмел выставить свою кандидатуру на выборах, хотя был встроенным в систему номенклатурщиком, лишили должности председателя Федерации профсоюзов Беларуси, которую сегодня возглавляет послушный Орда. За время работы этой Комиссии Беларусь уже исключали из Генеральной системы преференций Евросоюза за нарушение прав трудящихся.

Кстати, очень интересная подробность: МОТ была близка к принятию этого решения в 2021-м году, но против этого решения категорически выступил лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. Именно поэтому решение не было принято. Его за это критиковали, но Ярошук настаивал на том, что его позиция поможет улучшить положение профсоюзов в государстве.

Сегодня Александр Ярошук находится за решеткой. Безумный режим даже не понимает, что он рыл эту яму очень долго, и теперь ее вырыл. Сейчас он должен в нее свалиться, и это должно помочь освобождению политзаключенных.

Есть уже целые категории политзаключенных, по которым принимаются решения о санкциях. Например, мы знаем, что по журналистам принимают решения журналистские организации, по польскому меньшинству достаточно жесткие решения принимает правительство Польши. Считаю, что самое такое серьезное решение было принято наиболее представительным органом, который должен стоять на защите прав трудящихся — Международной организацией труда. Думаю, теперь это давление надо просто наращивать, тогда мы увидим результат.

— Что можно сделать для продвижения этой инициативы?

— Сейчас многое зависит от национальных правительств и от парламентов, потому что именно парламенты должны и будут контролировать, как выполняется эта резолюция в отношении режима Лукашенко.

Думаю, следует ожидать каких-то конкретных решений, потому что когда применяется статья 33, вводится контроль за исполнением этой статьи и отчетность за ее исполнение. Поэтому надо ожидать, что в ближайшее время мы услышим неблагоприятные для режима новости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».