Лукашенко: Я бегал и прыгал больным 10 13.06.2023, 18:22

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Диктатор заявил, что будет восстанавливаться после болезни «долгое время».

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область, подтвердил информацию о перенесенном им заболевании.

«Все, что было написано, — это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить», - отметил Лукашенко.

Диктатор ранее уже рассказывал, что перенес аденовирус. Это достаточно распространенная болезнь. «Не такая заразная, как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может. А все, что писали, что в ЦКБ (Центральная клиническая больница Москвы. - Прим.) меня возили, еще что-то — я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей», - заметил узурпатор.

«Поэтому все это вранье, и вы этому не верьте. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить это, потому что дольше будешь восстанавливаться. Как у меня и произошло, - сказал Лукашенко.

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