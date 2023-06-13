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Альянс стран Европы объявил о новом пакете помощи в сфере ПВО для Украины

  • 13.06.2023, 20:26
Альянс стран Европы объявил о новом пакете помощи в сфере ПВО для Украины

Что войдет в пакет.

Возглавляемый Великобританией оборонный альянс нескольких европейских стран объявил о новом пакете помощи для Украины в сфере средств ПВО стоимостью 103 миллиона евро.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Министры обороны Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литви, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, приняли решение во вторник, 13 июня.

«Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов (103 миллиона евро) будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины для укрепления способности Украины защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и передовой персонал», — говорится в заявлении.

Пакет включает «радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов».

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