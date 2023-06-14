ВСУ ликвидировали командование подразделения кадыровцев «Ахмат» 14.06.2023, 7:38

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архивное фото

Россияне подняли вертолеты для вывоза убитых и раненых.

13 июня над Приморском летали вертолеты, которые более 12 раз садились, чтобы забрать трупы и раненых военных.

Украинские разведчики заявили, что в настоящее время пострадавшие командный состав СОБР «Ахмат» эвакуирован в Россию, сообщает stopcor.org.

12 июня в курортном Приморске в Запорожье украинские военные ликвидировали командование подразделения «Ахмат», которое расположилось на базе отдыха «Лазурна».

Об этом сообщает РИА «Мелитополь», ссылаясь на собственные источники в разведке.

Отмечается, что около 200 военных Рамзана Кадырова разместились на базе отдыха «Лазурна». Среди них командование специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» (СОБР «Ахмат»), состоящего в составе Росгвардии.

«На базе отдыха кадыровцы проводили какое-то совещание. После мощных взрывов скорые не вызвали и в больницу ни одного раненого или погибшего не привезли. По данным разведчиков, территорию от ореховой рощи и до самого Приморской орки оцепили. И в течение всего дня 13 июня всех гражданских, которые были гражданами хотели проехать к морю, р*шисты разворачивали и отправляли обратно в город», – говорится в сообщении.

Как объяснили это россияне, из базы отдыха «Лазурна» идет эвакуация.

Более того, в течение 13 июня над Приморском летали вертолеты, которые более 12 раз садились, чтобы забрать трупы и раненых военных. У украинских разведчиков есть предположение, что в настоящее время пострадавшие командный состав СОБР «Ахмат» эвакуированы в Россию. Вероятно, в местную больницу их не везли с целью предотвращения утечки информации.

Следует заметить, что спецоперацией занимались разведчики подразделения ССО «Баднероги», «Фобос» и Оперативная Группировка Войск Запорожья совместно с артиллерией Вооруженных сил Украины.

В настоящее время имена пострадавших и погибших из близкого окружения Рамзана Кадырова на Запорожском фронте еще не известны.

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