Боец ВСУ сообщил о ликвидации «правой руки» Кадырова Адама Делимханова 14.06.2023, 11:43

6,492

Адам Делимханов

Депутат Госдумы РФ мог быть уничтожен во время удара по руководству «Ахмата» в Приморске Запорожской области.

Украинский военный сообщил, что ликвидирован соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов с «кадыровцами» находился в Запорожской области.

«Соратник Кадырова Делимханов – минус. Задвухсотили… Я уже писал, что разведка ССО подразделение «Бандерлоги» очень крутые. Так держите от ребят невероятную новость. Задвухсотили правую руку Кадырова в Приморске – Делимханова. Работали именно «Бандерлоги» с группой «Горизонт», подразделение Фобос ОУВ Запорожья. С ним в Кобзон на концерт пошли другие приближенные к Кадырову и еще около двухсот личного состава», - сообщил журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов в Facebook.

По его словам, украинская разведка занималась поиском скопления российской техники и наткнулись на кортеж на внедорожниках.

«Руководство подразделения «Ахмат». Ну, велкам ту Юкрейн, как говорится. Все быстро меняем, новая приоритетная цель, работаем сейчас. Арта среагировала мгновенно. Раненых нет, даже «скорая помощь» не приехала. Все тела вывозили на вертолетах. Через полчаса прилетели – 12 бортов. Чтобы секрет был. Но какой секрет, ради таких новостей разведосы оставались там до последнего», - подытожил военный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».