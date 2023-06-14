В Госдуме РФ подтвердили ранение Делимханова в Украине 3 14.06.2023, 12:02

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Адам Делимханов

Высокопоставленным «кадыровцем» занимаются врачи.

Депутат Госдумы РФ, правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов получил ранение, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

Где это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Делимханов «был ранен, но он жив», передает телеканал.

«Депутата Госдумы Адама Делимханова ранили в зоне «СВО». Он жив и находится под присмотром врачей», — говорится в заявлении.

Ранее украинский политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что Делимханов был ликвидирован в Запорожской области во время ракетного удара по Приморску, скорректированного украинской разведкой.

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