В Госдуме РФ подтвердили ранение Делимханова в Украине

В Госдуме РФ подтвердили ранение Делимханова в Украине3
- 14.06.2023, 12:02
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Высокопоставленным «кадыровцем» занимаются врачи.
Депутат Госдумы РФ, правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов получил ранение, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.
Где это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Делимханов «был ранен, но он жив», передает телеканал.
«Депутата Госдумы Адама Делимханова ранили в зоне «СВО». Он жив и находится под присмотром врачей», — говорится в заявлении.
Ранее украинский политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что Делимханов был ликвидирован в Запорожской области во время ракетного удара по Приморску, скорректированного украинской разведкой.