ВСУ из HIMARS разгромили колонну российских войск под Кременной 1 14.06.2023, 12:43

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Колонна бронетехники РФ стояла на одном месте в течение 2-х часов, после чего была атакована.

Российские военные пропагандисты пишут о разгроме военной колонны российской армии под Кременной, которую накрыла ствольная и реактивная артиллерия ВСУ, передает dialog.ua.

Согласно поступающей от российских военкоров информации, один из командиров дивизии ВС РФ собрал колонну, собиравшуюся перейти в атаку, и оставил ее на одном месте на два часа - предположительно, техника находилась в открытом поле.

Воспользовавшись ошибкой российского командования, ВСУ оперативно накрыли скопление российской бронетехники из РСЗО HIMARS и ствольной артиллерии.

Об этом сообщают как минимум три российских военных Telegram-канала. Российские военкоры возмущены и требуют расстреливать командиров, которые на второй год войны допускают подобные ошибки и огромные жертвы россиян.

Выяснилось, что колонна бронетехники ВС РФ перед наступлением стояла на одном месте в течение 2 часов, после чего была атакована ВСУ.

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