Ждали выступления генерала: ВСУ разбили под Кременной крупнейшее соединение российской армии 1 14.06.2023, 14:18

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фото: epa

По россиянам ударили из HIMARS, пока они стояли в построении.

Российские военные массово погибли под обстрелом украинской артиллерии в районе Кременной (Луганская область), пока стояли построенными на передовой в ожидании генерала. Об этом сообщают российские «военные блогеры». Они не указывают точное количество погибших, но отмечают, что количество убитых и раненых превысило потери в боях на Южнодонецком направлении за несколько дней, передает The Moscow Times.

«Под Кременной трагический инцидент произошел в одной из дивизий, что собирались пойти в наступление. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит», — пишет «Рыбарь». Вместо генерала военные дождались украинских РСЗО HIMARS и артиллерии, подытожил он.

«Стоять колонной два часа на одном месте! Ну что ж вы делаете, отцы-командиры, вы же людьми командуете», — возмущается автор канала «Два Майора». «Если к середине второго года войны находятся командиры, что возят на передок колонны и строят личный состав в одну большую кучу, а потом дожидаются удара вражеской артиллерии, то таких командиров надо расстреливать», — отмечает канал «Старше Эдды». Канал «Zаписки мичмана Птичкина» пишет, что речь идет о 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. Это самое крупное соединение армии РФ.

Z-блогеры не указывают имя военачальника, ради которого выстроили солдат, но канале «Повернутые на войне» размещено фото генерала-майора Сухраба Ахмедова. Он вместе с со своим коллегой Рустамом Мурадовым ранее управлял группировкой войск «Восток» и береговыми войсками 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Эта бригада ранее писала открытое письмо губернатору Приморского края. В нем сообщалось, что «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» в попытке получить звание героя России могли потерять в Павловке до 400 человек. Мурадов стал скандально известен отправкой военных на мины под Угледар, массовой потерей сотен единиц техники и тысяч солдат, позже он был сослан «миротворцем» в Армению.

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