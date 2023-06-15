В Беларуси в характеристиках выпускников прописали отношение к режиму 19 15.06.2023, 19:47

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Иллюстративное фото

Как это выглядит.

В этом году вступительная кампания проходит по новым правилам. При поступлении абитуриентам теперь понадобится не только аттестат, сертификаты ЦЭ и ЦТ, но и характеристика. В ней, как оказалось, прописали не только качества и умения человека, но и его отношение к режиму Лукашенко. «Зеркало» приводит выдержки из таких документов.

Из 12 выпускников, которых мы опросили для подготовки материла, один ответил, что характеристику им пока не выдавали. По словам собеседника, в его школе сказали, что документ подготовят по запросу.

Вторая выпускница из Витебской области отметила:

— У нас, насколько я знаю, про отношение к политике писали не всем. Зато всем указали про сформированный на высоком уровне навык здорового образа жизни.

В характеристиках остальных собеседников отношение выпускника к политике обозначили. Везде оно, считай, одинаково. Вот несколько примеров формулировок (фото документов есть в редакции):

— «С уважением относится к государственным символам Республики Беларусь, к государственным и общественным институтам, конституционному строю Республики Беларусь», — указано в графе «моральные качества» выпускника из Гомельской области;

— «Обладает такими качествами, как искренность, порядочность, доброжелательность. Проявляет тактичность и толерантность к другим <…>. Уважительно относится к государственным и общественным институтам, конституционному строю, занимает активную гражданскую позицию», — следует из характеристики выпускницы одной из школ Минска;

— «Ответственна, доброжелательна, отзывчива, порядочна, негативного и отрицательного отношения к государственным институтам и конституционному строю не проявляет», — говорится в пункте «моральные качества» об одной из выпускниц из Минска.

— Повлияет ли характеристика на поступление, я не знаю. Возможно, ее учтут при равном количестве баллов, — отметила мама одной из минских абитуриенток.

Напомним, в октябре появилась информация о том, что за характеристику школьникам будут выставлять баллы. Максимум 50. Однако позже стало известно, что документ оценивать не собираются. По словам министра образования Андрея Иванца, характеристика нужна, чтобы в университетах видели, занимался ли в школе абитуриент творчеством, спортом, участвовал ли в работе общественных организаций и объединений.

— В любом случае каждый первокурсник, который приходит в университет, так или иначе проходит соответствующую диагностику, тестирование. А в данном случае мы сделаем так, чтобы уже к 1 сентября вуз знал и видел своего студента-первокурсника, — сказал министр.

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