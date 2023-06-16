Украинское спецподразделение «Белый волк» ликвидировало сразу семь танков РФ 2 16.06.2023, 10:13

3,266

Видеофакт.

Спецназ СБУ показал кадры своей ночной боевой работы на фронте по точечной ликвидации техники и живой силы врага.

Бойцы ночью ударными дронами сожгли 14 целей ВС РФ.

Видео было обнародовано на официальном канале спецслужбы.

Только за одну ночь спецназовцы сожгли 14 вражеских целей, ликвидировав примерно 10 оккупантов.

Сбрасывая снаряды с БПЛА, «Белый волк» уничтожил 7 вражеских танков, 2 гаубицы «Д-30», пушку «Рапира» 100 мм, вражеский расчет ПТРК, а также автомобильную технику российской армии.

«Наши воины оставили после своей блистательной атаки только сожженную российскую технику, разбитые укрепления и «хороших россиян», - отметили в СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».