В Госдуме РФ велели ученым создать «генетическое оружие» против англосаксов 8 16.06.2023, 22:07

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С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Гурулев.

Российские ученые должны разработать биологическое оружие, которое будет действовать только на англосаксов, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Так он прокомментировал публикацию прокремлевского телеграм-канала Mash, в которой утверждается, что США якобы собираются разместить биолабораторию в норвежской арктической зоне — на острове Медвежий, в нескольких часах по воде от Мурманска.

«Коль такая ситуация сложилась, нам надо самим садиться, нашим ученым, и разрабатывать <…> такое же оружие против англосаксов. Они же специально изучают генофонд каждого народа и под генофонд пытаются сделать то оружие, которое этот народ уничтожит. Надо заняться англосаксами — это главный враг. <…> И они должны об этом знать, что, ребята, ни приведи господи, вы получите в ответ ничуть не меньше», — сказал Гурулев.

Он заверил, что в России уже принимаются меры по защите от биологического оружия, в частности «массово строятся и модернизируются противочумные станции». «Это оборонительный компонент, но при такой ситуации нужен и ударный — тот, который позволит применять то же самое, только против нашего противника. <…> И здесь нам надо бежать впереди паровоза», — подчеркнул Гурулев.

Ранее депутат также призывал к превентивному ядерному удару по странам НАТО. «У нас есть козырь, достояние российского народа, — называется он „ядерная бомба“. Мы чего ее стесняемся? Ведь весь народ в известной позе стоял, чтобы к 1949 году эту бомбу сделать. Именно она сохранила нашу независимость и суверенитет. <…> Чего мы ждем? Мы должны защищать себя превентивно ядерным оружием», — отмечал Гурулев.

В сентябре прошлого года заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке Григорий Куранов заявил, что англосаксы хотят с помощью «вируса бесплодия» сократить население России на 100 млн человек. По утверждениям чиновника, Запад преследует цель уменьшить количество людей на Земле до «золотого миллиарда».

«По их подсчетам, в России должно остаться 50 миллионов. Этого достаточно для добычи полезных ископаемых, для работы на вредных производствах, а продукты пойдут туда, где вот эти 200 миллионов из „золотого миллиарда“ будут жить», — говорил Куранов.

Также о том, что США и их союзники якобы занимаются разработкой «биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», и используют для этого лаборатории в Украине, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Он уверял, что более тысячи «образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу», были переданы в лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти и гамбургскому институту тропической медицины имени Бернанда Нохта «под предлогом определения титров антител».

При этом доказательств того, что указанные организации использовали образцы для разработки биооружия, в Минобороны не привели.

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