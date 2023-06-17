СМИ: ВСУ прорвались в Пятихатки Запорожской области

СМИ: ВСУ прорвались в Пятихатки Запорожской области5
- 17.06.2023, 13:16
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Российские военные паникуют и ждут обвала фронта.
В ходе контрнаступления Силы обороны Украины, предварительно, прорвались в село Пятихатки, что в Запорожской области.
Об этом массово пишут российские пропагандистские каналы. Однако украинская сторона пока не спешит подтверждать информацию, передает Диалог.UA.
«Обстановка в Пятихатках тяжелая. Со вчерашнего дня идет бой. Враг в селе. И живой силой, и техникой… (Ситуация - ред.) не изменилась. К лучшему уж точно», - пишут россияне.
Похожую информацию утром 17 июня опубликовал и одиозный кремлевский пропагандист Семен Пегов.
«Противник зацепился за западную окраину населенного пункта. Сейчас там идут бои. Активно работает вражеская артиллерия», - сообщил «военкор».
Он также заверил, что, если российским войскам удастся оттеснить украинцев с населенного пункта, то «новый накат» будет в ближайшее время.
Военное руководство Украины пока не комментирует информацию о боях в Пятихатках. Подтверждения со стороны Киева стоит ждать только после того, как ВСУ полностью освободят село и надежно там закрепятся.
Пятихатки - это Ореховское направление. За последние пару недель на данном участке Силам обороны Украины удалось прорвать фронт россиян и освободить ряд населенных пунктов.