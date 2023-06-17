«Ликвидация» соратника Кадырова: офицер ВСУ раскрыл, кто такой Делимханов 17.06.2023, 13:36

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На депутате Госдумы РФ завязаны не только военные вопросы.

Соратник главаря Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов до сих пор не вышел на связь после того, как появилась информация о его ликвидации в Украине.

Политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец не исключает, что он мог выжить.

«Судя по тому, что сообщали наши источники, связанные с Силами специальных операций, он-таки попал под замес. Вопрос только - насколько серьезно он попал. Мы можем допустить, что он действительно мог получить ранения, но насколько они были серьезными, я не берусь судить», - отметил он.

По его словам, на Делимханова завязаны не только военные вопросы, но и финансовые:

«Он - консильери при боссе мафии, который знает очень многое, знает очень много тайной финансовой кухни намного больше, чем знает даже сам Кадыров…Кадыров прекрасно понимает, что, если с таким человеком, как Делимханов что-то случится, он может утянуть за собой многие финансовые концы, условно говоря, вот эти все бухгалтерские книги, доступа к которым у Кадырова даже нет. И не факт, что есть дубликаты всех этих счетов, паролей к ним. Он вполне является носителем уникальной информации».

Напомним, на днях украинский военный сообщил, что ликвидирован соратник главаря Чечни Рамзана Кадырова. Отмечалось, что Адам Делимханов с «кадыровцами» находился в Запорожской области.

Кадыров же заявил, что его соратник Делимханов жив: «Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации».

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