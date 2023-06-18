«Брошенка» Путин Telegram-канал «СерпомПо»

18.06.2023, 4:55

Что ни день — то жалобы.

Жаловался гостям из Африки на украинских политиков, которые год назад парафировали стамбульский договор, где соглашались на вечный нейтралитет, и - кинули.

Путин размахивал этим самым договором, как брошенная невеста в былые времена показывала расписку об обещании такого-то взять в жены такую-то. Даже приданое численность вооруженных сил, количество вооружений было расписано, сетовал Путин. И сокрушался, что поверил и отвел войска от Киева.

Мы не договаривались о конфиденциальности этого документа, поэтому я его показываю, оправдывал свою внезапную откровенность Путин.

А правильнее было бы порвать и забыть. Когда лидер страны, к тому же претендующий на то, чтобы считаться великой, жалуется на то, что его развели как лоха, это унижает и его, и его державу.

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