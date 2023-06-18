Бегство российских войск из Пятихаток: ВСУ начинают прорыв на Васильевку 2 18.06.2023, 13:38

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Украинские военные расширили плацдарм на Запорожском участке фронта.

Российские и украинские СМИ сообщают об отступлении российской армии из Пятихаток, при этом ВСУ расширяют плацдарм на Запорожском участке фронта.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу и сообщают, что ВС РФ полностью отступили из населенного пункта Пятихатки на Запорожском направлении фронта, передает dialog.ua.

Об этом также пишет один из крупнейших военных телеграм-каналов РФ WarGonzo.

Россияне сообщают о бегстве своих солдат из населенного пункта с пометкой «срочно».

По их данным, ВСУ сконцентрировали на подходах к Пятихаткам большие резервы - соединения пехоты и тяжелой бронетехники.

«Когда они пустят резервы в ход - вопрос времени», - отмечено в сообщении.

Россияне предполагают, что вскоре украинская армия нанесет еще один основной удар по одному из флангов российской обороны для расширения собственного плацдарма, после чего начнется продвижение к населенному пункту Васильевка.

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