Бегство российских войск из Пятихаток: ВСУ начинают прорыв на Васильевку

Бегство российских войск из Пятихаток: ВСУ начинают прорыв на Васильевку2
- 18.06.2023, 13:38
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Украинские военные расширили плацдарм на Запорожском участке фронта.
Российские и украинские СМИ сообщают об отступлении российской армии из Пятихаток, при этом ВСУ расширяют плацдарм на Запорожском участке фронта.
Российские военные пропагандисты бьют тревогу и сообщают, что ВС РФ полностью отступили из населенного пункта Пятихатки на Запорожском направлении фронта, передает dialog.ua.
Об этом также пишет один из крупнейших военных телеграм-каналов РФ WarGonzo.
Россияне сообщают о бегстве своих солдат из населенного пункта с пометкой «срочно».
По их данным, ВСУ сконцентрировали на подходах к Пятихаткам большие резервы - соединения пехоты и тяжелой бронетехники.
«Когда они пустят резервы в ход - вопрос времени», - отмечено в сообщении.
Россияне предполагают, что вскоре украинская армия нанесет еще один основной удар по одному из флангов российской обороны для расширения собственного плацдарма, после чего начнется продвижение к населенному пункту Васильевка.