Роман Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси» 7 18.06.2023, 15:53

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Первоначально планировалось перевести средства прошлым летом.

Российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович не подписывает соглашение о выделении 2,3 млрд фунтов ($2,9 млрд), которые он выручил от продажи «Челси», благотворительному фонду для жертв российской войны против Украины. Об этом пишет Daily Mail.

Абрамович хочет, чтобы часть денег пошла «пострадавшим от войны россиянам», утверждает издание. Ни британское правительство, ни Европейская комиссия на такой шаг не согласятся, пока против России действуют санкции.

Источники Daily Mail в министерстве иностранных дел Великобритании подтвердили, что это так. Там указали на слова министра Джеймса Клеверли, который на прошлой неделе сказал: деньги должны пойти тем адресатам, которым они были назначены.

«Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, потом мы надеялись на продвижение в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления морозов в конце года, но нет никаких гарантий, что это произойдет», – сказал источник Daily Mail.

В настоящее время деньги заблокированы на счету компании Абрамовича Fordstam Limited.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в мае прошлого года Абрамович официально закрыл сделку по продаже английского футбольного клуба «Челси». Общая сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов (около 5 млрд евро).

Сообщалось, что Абрамович не получит выгоды от продажи клуба. Это было одним из условий правительства Великобритании, которое наложило на него санкции после вторжения России в Украину. Сам он обещал вырученные деньги передать благотворительному фонду, который занимается поддержкой Украины.

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