Официально: ВСУ освободили Пятихатки 1 19.06.2023, 8:51

4,582

Освобожденная на юге Украины площадь составила 113 квадратных километров.

За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинскими подразделениями «Таврия» было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км», - сообщила она.

По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.

«За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора», - сообщила замминистра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».