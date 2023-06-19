Официально: ВСУ освободили Пятихатки

Официально: ВСУ освободили Пятихатки1
- 19.06.2023, 8:51
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Освобожденная на юге Украины площадь составила 113 квадратных километров.
За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинскими подразделениями «Таврия» было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км», - сообщила она.
По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.
«За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора», - сообщила замминистра.