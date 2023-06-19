Боец Полка Калиновского: Путина в конце концов огреют табуреткой 1 19.06.2023, 10:13

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Павел Шурмей

Калиновцы дойдут до Беларуси и освободят ее.

Известный белорусский спортсмен, чемпион по академической гребле, участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года Павел Шурмей с февраля 2022 года воюет в составе белорусского Полка имени Кастуся Калиновского в Украине. В интервью программе сайта Charter97.org Studio X-97 боец с позывным «Дядька» рассказал о ситуации на фронте, настроениях в полку, стратегии освобождения Беларуси и сценариях окончания войны.

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– Павел, вы боец полка Калиновского. Я, конечно же, хочу поговорить во время нашего интервью о вас, о том, как вы попали в Полк Калиновского, о вашей истории. Но, позвольте, начнем все-таки с общей ситуации на фронте. Это сейчас всех интересует и это самое главное. Какова ситуация сейчас на фронте?

— Ситуация на фронте… Я не военный эксперт и все новости узнаю также, как вы, из общедоступных каналов.

— Но вы не только из общеизвестных каналов, вы — боец Полка Калиновского, поэтому вы знаете ситуацию изнутри. Инициатива, она на чей стороне сейчас? Понятно, что линия фронта — это тысячи километров, но все же.

— Инициатива на стороне Вооруженных сил Украины.

— Скажите, пожалуйста, Павел, каковы настроения в рядах калиновцев сейчас? Потому что часто мы слышим такие тезисы, что кто-то устал и так далее.

— Люди должны понимать, что некоторые действительно устают, но у нас очень долгий путь впереди. Мы все здесь, чтобы дойти до Беларуси и освободить ее, вернуться домой.

— Я не сомневаюсь даже, что вы верите в успех контрнаступления Вооруженных сил Украины. Скажите, почему, что вам позволяет верить в победу?

— По-другому никак. Этот путь будет длиннее или короче, но эта война закончится победой Украины над Россией и даст нам возможность вернуться домой.

— Я так понимаю, что планы вернуться домой — это одна из главных целей калиновцев, да? Не просто помочь Украине победить Россию, но и победить режим в своей стране.

— Совершенно верно.

– Вы слышали, наверняка, заявление генерала Скшипчака, некогда командующего сухопутными войсками Республики Польша, который сказал, что необходимо готовиться, Польше в том числе, к восстанию в Беларуси. Что калиновцы после того, как помогут Украине победить россиян, придут домой и наведут порядок. Как вы отнеслись к этому заявлению?

— Лично я к этому отношусь очень хорошо. Рад, что в НАТО и конкретно в Польше есть генералы, которые понимают действительность, которая существует, не питают ложных иллюзий по поводу то, что с режимом Лукашенко можно разговаривать мирным путем. Я только рад.

— Калиновцам доводилось брать в плен россиян?

— Да.

— Какие впечатления, ощущения после этого? Что об них думаете, об этих людях?

— Чаще всего история всегда одинаковая: «мы не знали, ехали на учения», «мы просто связисты», «я простой учитель», «я простой инженер», «нас мобилизовали, мы не интересуемся политикой», «моя хата с краю — я ничего знаю». «Я не интересуюсь политикой», а потом оказывается, что политика интересуется тобой. И даже, если ты действительно не хотел этой войны, не хотел оказаться на этой войне с оружием в руках — ты там оказался и не на стороне добра, скажем так. Это урок для всех, кто говорит: «меня политика не касается, я не интересуюсь политикой».

— Ну, какая политика? Это терроризм, это насилие, это геноцид, это не политика. Политика — это когда встречаются государственные деятели для переговоров. А то, что сейчас кто-то прячется со словами, что он не интересуется политикой — это, как минимум, странно и о чем тут говорить? Но каковы сейчас настроения и как вы оцениваете боевой дух в среде врага?

— Поймите, некоторые люди приезжают на войну, к сожалению, и со стороны добра, и со стороны зла. Мобилизованы и те, кто абсолютно этого не желант. Поэтому, надо понимать, что, естественно, у людей, которые не спешили на эту войну, не хотели туда попасть, боевой дух значительно ниже, но если рядом с ними будут люди мотивированные и своим личным примером показывать, воодушевлять их как в обороне, так и в наступлении, тем, кто не так мотивирован, будет намного легче. Но надо понимать, что если эта война со стороны России — это агрессия, захватническая война, то на сколько бы они мотивированы ни были, наступает момент, когда они устают, когда им уже становится все равно. И поэтому, даже самый мотивированный боец, если он долго находится на нуле, тем более, если приходит понимание, что все это катится к поражению — его запал точно также иссякает. Поэтому пожелаем только, чтобы как можно быстрее произошло понимание у самых мотивированных частей российской армии.

— Мы все знаем, еще со сталинских времен, как говорилось тогда, что людей у них много, поэтому они в эту мясорубку могут пустить миллионы. И тут ситуация Украины, братских белорусов, которые мужественно борются вместе с украинцами плечом к плечу, отличается. Какие на стороне добра, как вы сформулировали, преимущества, козыри и аргументы, которые сильнее, на ваш взгляд, этого численного аргумента, что людей там много, «бабы нарожают» и можно пускать новых и новых.

— Вспоминаю то, что нам в советские времена рассказывали про Великую Отечественную войну, преподавали, показывали и внушали. Вот сейчас для Украины Отечественная война, они защищают свое право на жизнь, на существование. Не Украина пришла в Россию, а Россия напала на Украину.

И поэтому уже одно это, зная украинцев как народ, Россия проиграла в то февральское утро, когда совершила акт этой агрессии. Она уже проиграла. Путь к победе может быть долгим, но Россия проиграла уже тогда. На стороне России, возможно, ресурсы и людские, и ресурсы старой техники, боеприпасов, хотя мы видим, что у них наступает нехватка БК и снарядный голод тоже присутствует. А на стороне Украины сейчас технологии и самое главное — боевой дух.

— Здесь мы видим, с одной стороны, заявление, что Украина уже в этом году очистит свою землю от россиян, освободит свои территории. Есть тоже высказывание многих людей, в первую очередь волонтеров, которые ездят, которые помогают, которые покупают мавики, броники и так далее. Они говорят: «Ребята, нам надо готовиться к тому, что это будет длиться годами». На ваш взгляд, какая картина более реалистична? Надо готовиться, что эта война будет длиться долго или все-таки в этом году будет победа?

— Мы все хотим, чтобы в этом году была уже победа. Но надо настраиваться психологически и готовиться к тому, что в этом году этого не произойдет. Мы уже говорили о ресурсах России, людских и запасах старой техники. Мое мнение, что, скорее всего, кто-то, извиняюсь за выражение, табуреткой огреет Путина, плюс успехи Украины на фронте, плюс усталость России от войны — вот тогда, возможно, будем говорить о победе.

— Павел, что вас удивило в этой большой, как мы ее называем, войне после 24 февраля 2022 года?

— Когда простые украинцы, не важно, военные или просто украинцы, люди когда узнают, что мы белорусы и приехали помогать им воевать, защищать Украину от российской агрессии. Когда люди в метро подходят и благодарят. Когда в очередях в поликлинику, если, например, пришла жена, доктор узнал, что муж воюет на фронте, сразу вне очереди, а если это платная клиника, то без оплаты принимают. В селах, на ПДД, в десятках километрах от фронта, где мы квартировались иногда, нас простые жители встречали, где мы стояли на ротациях. Такое отношение украинцев, когда они узнают, что белорусы помогают им защищать их страну.

— У меня, украинца, когда я слышу фразу, которую, к сожалению, до сих пор некоторые даже российские оппозиционеры произносят, про «братские народы», у меня, украинца рвотный рефлекс. У вас, у белоруса? Вас тоже, кстати, они называют «братским народом».

— Украинец может разговаривать на русском, может понять белоруса запросто. Белорус может разговаривать на русском и запросто понять украинца. Но, к сожалению, только россияне могут разговаривать на русском и не понимают ни украинского, ни белорусского языков, но при этом считают, что мы «братские народы», и что он якобы наш «старший брат» и должен нам рассказывать, как мы должны жить.

— Вы чемпион по академической гребле. Как вы пришли вообще к тому решению - ехать на фронт воевать?

— Как нормальный человек может поступить иначе? Первый раз я побывал в Украине еще в 1997 году. У меня жена украинка. У меня множество друзей украинцев. Я люблю Украину. В 2014 году мне не хватило какого-то триггера приехать защищать Украину. Сейчас у меня даже ни секунды сомнений не было. Я проснулся утром, в тот момент я находился в Соединенных Штатах Америки, прочитал сообщение от жены о том, что Николаев обстреливается. Все новостные ленты об агрессии России против Украины пестрили. Поэтому для меня это было молниеносное решение.

— Как вспоминаете первый момент когда вы уже оказались на войне?

— Ирпень и вот этот знаменитый разрушенный мост, церковь, переправа по каким-то подручным средствам, доски через реку лежащие, обстрелы первые минометные, артиллерийские — вот так началась война.

Мой первый бой начался с того, что я стоял разговаривал с украинцем, его звали Володя, позывной «Бронза». Он ветеран боевых действий в Афганистане, с 2014 года воевал, защищал Украину. Он на лет 10 был старше меня, очень удивился и обрадовался, что мы, белорусы, приехали помогать им в этой борьбе. За полчаса до начала боя мы познакомились. И вот мы стоим с ним разговариваем и начался минометный обстрел. Первым же выстрелом нас бросает двоих на пол, это второй этаж был. Я поднялся, он — нет. К сожалению, он был смертельно ранен и через несколько минут мне пришлось закрыть ему глаза. Вот так мой первый бой начался.

— Задача всех людей не только победить и приближать эту победу, но и отдать дань памяти всем погибшим. На этой войне под Бахмутом погиб основатель «Белого легиона» Мирослав Лазовский. Как вы его вспоминаете?

— Мы все его вспоминаем. Нам всем очень не хватает генерала Мыша, как все шутили. Хотя я его всегда, с самого начала, называл его Мирек. Но это один из тех людей... Это настоящий белорус. Мне непросто отвечать на этот вопрос, потому что я с ним очень сдружился, познакомился только здесь, на войне, к сожалению. У нас были общие друзья. Я знал о нем до приезда в Украину, слышал о нем. Очень с ним сдружился. Чем он мне запомнился? Всем.

— Какой он был?

— Просто настоящий человек. Настоящий белорус. Настоящий командир, не служивший в белорусской армии, но вместе с тем, безусловно, обладающий огромным военным талантом.

— Когда Украина одержит победу и полк Калиновского пойдет освобождать Беларусь, как вы думаете, те белорусские войска, которые сейчас де-факто поддерживают режим Лукашенко, они будут оказывать сильное сопротивление или нет?

— Я думаю, что все-таки в белорусской армии есть люди, которые думают головой. Думаю, что многие будут переходить на нашу сторону.

— Что им сейчас хочется сказать?

— Я могу сказать не только белорусским военным. Я могу сказать каждому белорусу о том, что никто за нас не сделает Беларусь свободной, нормальной, демократической страной.

— В какой помощи сейчас нуждается полк Калиновского?

— Поддержка рекрутинга. Материально-техническое обеспечение. Не бывает много автомобилей на фронте — это просто расходник. Тебе сегодня передали новый автомобиль, новый пикап, а через неделю его уже может просто не существовать, это будет просто груда металлолома. Беспилотники (БПЛА), дроны, приборы ночного видения, лазерные целеуказатели. Любая помощь приветствуется.

— Кто те ребята, белорусы, которые едут для того, чтобы сражаться? Потому что мы знаем тех, кто дает интервью, показывает лицо свое, так как вы. А те, кто анонимными остаются, кто они, чем они занимались в своей жизни до войны?

— Столько образованных людей в совершенно разных сферах я первый раз встречал вот так вот, чтобы в одном месте, где-нибудь в подвале Северодонецка, в перерывах между боями. Лежишь и в темноте при свечке слушаешь разговоры людей. Если бы люди за пределами того места слышали эти разговоры, слышали какие люди и о чем они разговаривают! Действительно, если бы какой-нибудь форум или конференция ученых, специалистов из одной области, но так, чтобы людей очень образованных в разных сферах и они собрались в одном месте...

Разные люди в полку, но очень много людей с высшим образованием, очень много образованных людей, интересных людей, с совершенно интересными жизненными историями.

— Именно поэтому полк Калиновского сейчас самая главная надежда белорусов, скажем честно.

— Я повторюсь еще раз. Где бы настоящий белорус ни находился, он должен понимать, что никто за нас это не сделает. Никто за нас не освободит Беларусь. Каждый белорус должен это понимать. Каждый.

— Павел, нас смотрят разные люди. Мы часто слышим тезисы и мнения об усталости, о том, что уже столько это все длится. Обратитесь, пожалуйста, вы, мотивированный боец полка Калиновского, который сражается с рашистами, к тем, кто устал. И вообще, что вам хотелось бы донести людям, которые смотрят сейчас это интервью?

— Надо верить. Верить в добро и верить в хорошее. По вере вашей — да будет вам! По делам вашим — воздастся вам! Верьте и этот момент придет. Чем сильнее вера — тем быстрее этот момент придет.

— Слава Украине!

— Героям слава! Жыве Беларусь!

— Жыве вечна!

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