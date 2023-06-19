В Орше заметили эшелон с российской военной техникой 2 19.06.2023, 15:40

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Иллюстративное фото

Речь идет о 10 танках Т-80БВМ.

На территории Беларуси на прошедших выходных заметили военную железнодорожную активность.

Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», рано утром 17 июня на станции Орша-Центральная в направлении Толочина двигался грузовой состав. Кроме грузовых вагонов были также и платформы с техникой: 10 танков Т-80БВМ и 3 БМП-3 вооруженных сил РФ.

Вечером зафиксировали этот же грузовой состав, который двигался из Барановичей в направлении Бреста.

Отмечается, что танки выглядели новыми, только сошедшими с конвейера.

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