В Орше заметили эшелон с российской военной техникой

В Орше заметили эшелон с российской военной техникой2
- 19.06.2023, 15:40
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Речь идет о 10 танках Т-80БВМ.
На территории Беларуси на прошедших выходных заметили военную железнодорожную активность.
Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», рано утром 17 июня на станции Орша-Центральная в направлении Толочина двигался грузовой состав. Кроме грузовых вагонов были также и платформы с техникой: 10 танков Т-80БВМ и 3 БМП-3 вооруженных сил РФ.
Вечером зафиксировали этот же грузовой состав, который двигался из Барановичей в направлении Бреста.
Отмечается, что танки выглядели новыми, только сошедшими с конвейера.