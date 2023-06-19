В Британии намерены запретить снимать санкции с РФ до выплаты репараций Украине 1 19.06.2023, 18:50

Россия заплатит за восстановление страны, на которую она безрассудно напала.

Правительство Великобритании внесло в парламент законопроект, запрещающий снимать санкции с России до тех пор, пока страна не выплатит репарации Украине. Об этом сообщает Reuters.

Закон «гарантирует, что Россия заплатит за восстановление страны, на которую она безрассудно напала», заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Потребности Украины же после завершения войны будут «огромны», добавил он.

Попавшие под санкции россияне также смогут передать замороженное имущество на восстановление Украины через специальный механизм. При этом гарантий снятия ограничений это не даст.

«Это будет добровольный процесс, в ходе которого лица, находящиеся под санкциями, могут подать заявку на выделение средств для поддержки восстановления и реконструкции Украины», — объяснили в кабинете министров.

Кроме того, по новым правилам лица, включенные в сакнционные списки Британии, будут обязаны раскрывать все британские активы.

С начала войны в Украине Британия ввела санкции против более 1550 граждан России и заморозила активы на сумму более 18 млрд фунтов ($23 млрд).

21 и 22 июня в Великобритании пройдет конференция по восстановлению Украины. Задача мероприятия, которое анонсировал премьер Риши Сунак, — привлечь британских международных инвесторов вкладываться в восстановление пострадавшей от войны страны.

На восстановление Украины потребуется больше $400 млрд, подсчитали во Всемирном банке и ООН. При этом сумма постоянно растет.

Накануне российский миллиардер Роман Абрамович отказался передать деньги от продажи английского футбольного клуба «Челси» Украине, как планировал раньше. По данным Daily Mail, бизнесмен не ставит свою подпись на необходимых документах: он хочет, чтобы деньги были распределены между украинцами и россиянами, пострадавшими в ходе войны.

От продажи клуба Абрамович получил 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,95 млрд), однако из-за введенных санкций он не может воспользоваться этими деньгами. Ограничения против предпринимателя ввели в марте прошлого года из-за его связи с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

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