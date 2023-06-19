В РФ амнистию за войну в Украине расширили на тяжкие преступления 19.06.2023, 22:13

«Амнистию» предлагается распространить как на уже осужденных, так и на ожидающих приговора преступников.

Освобождение от уголовной ответственности в случае отправки на войну в Украину получат осужденные за большинство тяжких преступлений, следует из принятых во втором чтении поправок к соответствующему законопроекту, обратили внимание «Важные истории».

В таблице изменений перечислены статьи Уголовного кодекса, по которым «амнистию» не дадут. Среди них — «Теракт» (205), «Захват заложников» (206), «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» (208), «Госизмена» (275), «Шпионаж» (276), «Вооруженный мятеж» (279), «Диверсия» (281—281.3), «Публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма» (280), «Организация экстремистского сообщества» (282.1). То же самое касается статьи об изнасиловании несовершеннолетних (пункты «а» ч.3, «б» ч.4, ч.5 131).

«Амнистию» предлагается распространить как на уже осужденных, так и на ожидающих приговора преступников. Потенциально это сотни тысяч человек: согласно статистике судебного департамента, за первые шесть месяцев 2022-го российские суды осудили 274 687 человек. По данным ФСИН, на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе содержались 433 000 человек.

Также законодатели считают, что освобождение от уголовное ответственности должно коснуться действующих военнослужащих, совершивших преступления с 21 сентября 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил мобилизацию, и до дня вступления в силу предлагаемого законопроекта.

Кроме того, действие закона будет распространяться на людей, которых судили на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины до 30 сентября 2022 года, когда эти территории были аннексированы Россией.

Контроль за всеми вышеуказанными лицами до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей или учреждений.

На сомнительных с юридической точки зрения основаниях российские преступники активно воюют в Украине уже почти год. С прошлого лета по конец 2022 года на фронт, не глядя на тяжесть статьи, вербовала ЧВК «Вагнер». Зэкам обещали секретное помилование от Путина после 6 месяцев войны или серьезного ранения. 13 июня 2023 года президент подтвердил, что подписывает такие указы.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что таким образом ему удалось набрать около 50 000 боевиков, впоследствии около 20% из них погибли. 18 июня он рассказал, что с фронта на гражданку в Россию вернулись 32 000 бывших заключенных.

В конце 2022 года Пригожин сообщал, что ему запретили вербовать осужденных на войну и этим сейчас занимается Минобороны. Численность воюющих в составе вооруженных сил РФ зэков неизвестна. По подсчетам «Медиазоны», к концу 2022 года количество заключенных в России сократилось на 17 000 человек.

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