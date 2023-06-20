Еврокомиссия предлагает выделить Украине €50 млрд на четыре года 1 20.06.2023, 18:53

ЕС уже выделил из своего бюджета на помощь Киеву €30 млрд.

Еврокомиссия предлагает выделить Украине до €50 млрд на четыре года, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении 20 июня, расшифровку приводит сайт ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что в течение трех последних лет мир пережил ряд кризисов, «кульминацией» которых стала война России против Украины. По словам главы Еврокомиссии, ЕС «болезненно ощутил» на себе последствия войны, среди которых она назвала рост цен на энергоносители, рост инфляции и процентных ставок.

Также она рассказала, что ЕС уже выделил непосредственного из своего бюджета на помощь Украине €30 млрд и это не было предусмотрено в многолетней финансовой программе союза (MFF). Фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотреть бюджет ЕС.

«Конечно, мы полностью осознаем тот факт, что государства-члены также пострадали от кризисов. И после многих лет большой государственной поддержки их экономик пришло время консолидировать их государственные финансы. Мы также осознаем это. Принимая во внимание все, что я только что описала, мы сегодня представляем целенаправленное и ограниченное предложение для абсолютного «необходимо», – продолжила она.

По словам фон дер Ляйен, ЕК предлагает сосредоточиться на трех аспектах, это:

Украина;

миграция и внешние вызовы;

сохранение конкурентоспособности ЕС.

«По Украине: здесь мы предлагаем финансовый резерв на следующие четыре года в размере €50 млрд. Сюда входят как кредиты, так и гранты. Резерв, прежде всего, обеспечит перспективу и предсказуемость для наших партнеров в Украине. Кроме того, это должно стимулировать и других доноров. Этот финансовый резерв позволит нам действительно калибровать нашу финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах. Ведь все мы знаем, что война требует от нас максимальной гибкости», – сообщила она.

На сферу миграции ЕК просит €15 млрд, для конкурентоспособности – предлагает создать платформу STEP для цифровых, экологически чистых и биотехнологических проектов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».