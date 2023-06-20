Украинская армия поразила три пункта управления врага и 17 артподразделений на огневых позициях 20.06.2023, 20:39

1,406

За сутки украинская армия нанесла 36 результативных ударов.

В течение суток украинская армия нанесла 36 результативных ударов по военным целям российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 20 июня в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два – по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками было уничтожено три разведывательных БПЛА», – говорится в сообщении.

За тот же период украинские ракетчики и артиллеристы, по данным Генштаба ВСУ, поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и военной техники противника, три станции радиоэлектронной борьбы, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны «и еще один важный объект врага».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».