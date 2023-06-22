Ракеты Storm Shadow разрушили Чонгарские мосты в Крым: группировка РФ отрезана 10 22.06.2023, 8:13

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Движение по мостам полностью остановлено.

Ночью были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Сообщается, что движение по ним остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. Представители оккупационных «властей» заявляют, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow.

Коллаборант Владимир Сальдо утверждает, что ВСУ нанесли удары по нескольким мостам на админгранице Крыма и Херсонской области. Для атаки якобы использовались крылатые ракеты Storm Shadow.

Судя по опубликованных фото, на мостах повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции.

По данным Telegram-канала «Крымский ветер», пока идет обследование конструкций Чонгарских мостов, оккупанты направляют весь трафик через Армянск.

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