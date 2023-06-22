Лукашенко «штормит» по-взрослому 7 Орест Сохар

22.06.2023, 8:30

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Диктатор панически боится освободительного рейда на Минск.

Тактические ядерные ракеты нужны самопровозглашенному белорусскому диктатору Луке исключительно как гидазепам – для успокоения. Сидя под нуклеарным зонтиком, он надеется чувствовать себя защищенным от вторжения иностранных войск – украинских, польских и т.д. Интервенции он боится больше, чем Путина… И не без основания.

Лука получает от бункерного ядерные ракеты, втрое мощнее атомных бомб, сброшенные США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 г. Но особых тактических преимуществ он при этом не имеет.

Для современных ракет и Московия, и Беларусь – с точки зрения запуска – географически один и тот же регион. Тем более что все т.н. красные кнопки будут находиться у Кремля. «Картофельный фюрер» сможет разве что проводки какой-нибудь выдрать из тех девайсов или ржавым гвоздем наскребать на ракете «За батьку». Самостоятельно пострелять ему не удастся.

Лука боится внешнего вторжения. В ближайшей перспективе остается единственный риск потерять власть: это внешняя военная интервенция. Тем более он мог догадаться, что у многих украинцев руки уже чешутся, поскольку хорошо помнят колонны россиян, которые через Беларусь транзитом зашли в Украину. Минск надеется, что полученная на прокат путинская ядерка защитит режим Луки.

А нет, не защитит. Польский генерал и экс-замминистра обороны Вальдемар Скшипчак потролил Лукашенко: «Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно состоится. Нужно быть готовым поддержать антилукашенковские войска. У нас есть причины помогать им». Перед тем Sunday Times написала, что армейские инструкторы на территории Польши готовят белорусских оппозиционеров для силового захвата власти и смещения Луки.

Это действительно изысканный троллинг, потому что когда на тебя наступают собственные граждане, нет страны-агрессора, то и пулять ракетами по своим городам как-то не очень получается.

Да, а что же Байден, есть та ядерная угроза или нет? Как модно сегодня говорить, «все так неоднозначно».

С одной стороны, Reuters цитирует американского президента, что угроза Путина использовать тактическое ядерное оружие является «реальной», а размещение его в Беларуси – «совершенно безответственное».

С другой стороны, в том же сообщении агентство добавляет: США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Планы США на данный момент, не известны, но Лукашенко уже сейчас штормит по-взрослому.

Орест Сохар, t.me

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