ВСУ разгромили военную базу РФ в Мелитополе 22.06.2023, 11:07

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В оккупированном городе прогремели мощные взрывы.

Утром в четверг, 22 июня, в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы.

О нескольких взрывах сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.

«Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал. Жители сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Акимовки», — отметил он.

По словам Федоров, оккупанты уже успели отчитаться об «удачном ПВО», но черный дым и движение скорых по Мелитополю говорят о другом.

Издание РИА «Мелитополь» сообщает, что в Акимовке был «прилет» по военной базе войск РФ, которую оккупанты обустроили на территории медскладов и газового хозяйства.

«После взрывов российские военные тут же оцепили разбитую позицию. Начался террор в поселке», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня мощный взрыв прогремел также в районе Бердянска.

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