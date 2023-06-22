«Перед сдачей Херсона то же было»: россияне паникуют из-за разрушения мостов в Чонгаре 1 22.06.2023, 11:55

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Военное руководство РФ в растерянности.

Новость о «бавовне» на мосту в Чонгаре вызвала бурную реакцию среди фанатов РФ, пишет obozrevatel.com.

Многие требуют ответных ударов по территории Украины и даже Великобритании (как заявляют росСМИ, именно британские ракеты Storm Shadow поразили цель). Некоторые видят параллель с ударами по Антоновскому мосту, которые были частью операции Сил обороны по деоккупации правобережья Херсонщины.

Соответствующие комментарии можно увидеть под постом одного из крупных пропагандистских Telegram-каналов. Автор сообщения написал, что Чонгарский мост «ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow».

"На нескольких мостах повреждено дорожное покрытие... Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», – сказано в тексте.

Под этом сообщением один из комментаторов с сарказмом пошутил: «Фейк и вбросы, ПВО РФ такое сбивает на раз-два. Лично слышал в телевизоре».

Другие пользователи сети высказывают свою обеспокоенность. «Перед «сдачей» Херсона тоже самое было», «Херсонский сценарий намечается?» – пишут они.

Особенно агрессивные требуют, чтобы ВС РФ ударили в ответ по мостам в Киеве или по «центрам принятия решений». Некоторые вообще хотят, чтобы Россия начала атаковать Великобританию.

«За такое на днях Оленевод обещал удары по центрам принятия решений! Ждем... Хотя этому ***даболу веры нет», «Надо уничтожить «Мелкобританию», стереть ее с лица земли!» «У**ать ядеркой по островным вырожденцам», «Хорошо изучите врага и учитесь на его успехах!» «Жахните уже по мосту в Киеве гиперзвуком», «Когда мы уже начнем выносить мосты через Днепр?» – пишут россияне.

Некоторые шутят, что Кремль способен только переносить свои «красные линии».

«А че там по красной линии? Снова не перешли?» «Она передвижная», «Шойгу наконец-то проснется?» «А мы опять потерпим...» «Ждем действия Шойгу?» «Когда спутники будем ронять, только грозятся», – возмущаются читатели пропагандистского Telegram-канала.

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