«Донбасс не бомбили 8 лет»: Пригожин обрушился с резкой критикой на Кремль 11 23.06.2023, 12:03

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Основатель ЧВК «Вагнера» выступил с резонансными заявлениями.

Главарь наемников ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин продолжает словесное противостояние с руководством российской федерации. На этот раз он опроверг мифы пропаганды, которые годами вливали в уши россиянам.

В интервью, опубликованном пресс-службой Пригожина, он заявил, что война в Украине началась вовсе не из-за опасений россии на фоне вероятного нападения НАТО.

«Министерство обороны России пытается обмануть общественность, обмануть президента, и рассказать историю, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть.

Поэтому так называемая «спецоперация» была начата абсолютно по другим причинам», — сказал он.

Пригожин выдал и ряд других интересных заявлений, которые вряд ли понравятся руководству его страны. Он дал понять, что Украина не бомбила мирные города Донбасса последние 8 лет, а била только по позициям россиян.

«Иногда этих ударов было больше, иногда меньше», — сказал он.

Пригожин отметил, что на протяжении последних 8 лет Донбасс разворовывался, в том числе сотрудниками администрации президента России. В дополнение ко всему он раскритиковал состояние армии Российской Федерации в начале вторжения в Украину. По его словам, она была в «ущербном состоянии».

По словам главаря ЧВК «Вагнера», президент Украины Владимир Зеленский был готов к договоренностям, когда занял должность.

«Все, что нужно было сделать — слезть с Олимпа, пойти и договориться с ним», — отметил Пригожин.

Он добавил, что война в Украине нужна была главе Минобороны россии Сергею Шойгу и олигархическому клану, управляющему РФ.

«Война была нужна, чтобы поставить президентом Украины Медведчука», — сказал он.

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