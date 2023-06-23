Пригожин заявил, что написал в СК РФ заявления на Шойгу и Герасимова 3 23.06.2023, 18:11

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Евгений Пригожин

Главарь ЧВК «Вагнера» считает, что они виновны в «геноциде русского народа».

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

Пригожин сообщил об этом изданию «Глас народа», которое просило его прокомментировать появление в сети заявления, якобы написанного бизнесменом.

«Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку», — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Пригожин обрушился с резкой критикой на Кремль.

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